Libia: incontro a sorpresa tra inviato Onu Bathily e premier governo parallelo a Bengasi (3)

- In particolare, Bathily sta portando avanti un’iniziativa rivolta ai cinque principali soggetti istituzionali libici – il Consiglio presidenziale (organo tripartito che svolge le funzioni di capi di Stato), la Camera dei rappresentanti (la Camera bassa eletta che si riunisce nell’est), l’Alto consiglio di Stato (la Camera alta con sede a Tripoli), il Governo di unità nazionale e il Comando generale dell’Esercito nazionale libico. Questi cinque attori dovrebbero nominare tre rappresentanti che dovranno sedere allo stesso tavolo per trovare un compresso accordo sulle cosiddette “questioni irrisolte”. Ad oggi, tuttavia, l’Enl e la Camera dei rappresentanti non intendono partecipare al tavolo negoziale senza l’inclusione del governo Hammad, o l’esclusione del Governo di unità nazionale di Tripoli del primo ministro uscente Dabaiba, quest’ultimo apparso in difficoltà nell’ultimo periodo. L'incontro di oggi a Bengasi tra Bathily e Hammad, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, non dovrebbe portare per ora a un riconoscimento ufficiale del Gsn o all'inclusione del governo della Cirenaica nel processo negoziale che potrebbe, a sua volta, portare a un compromesso sul secondo turno obbligatorio delle elezioni presidenziali; sulla validazione delle elezioni presidenziali insieme alle parlamentari; sulla formazione di un “nuovo governo” incaricato di portare il Paese al voto. (Lit)