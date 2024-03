Imprese: Urso, 13 miliardi per l’innovazione tecnologica e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Ammontano a 13 miliardi di euro le risorse destinate all’innovazione tecnologica e digitale e “il 10 per cento sarà dedicato alla formazione del personale”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla seconda edizione dell’Advisory board investimenti esteri di Confindustria dal titolo “Investire nel futuro navigando l’incertezza” in corso al campus Luiss, a Roma. “Sono risorse riprogrammate in sede europea che andranno anche all’innovazione nel campo della tecnologia green, per favorire l’efficientamento energetico”, ha concluso Urso. (Rin)