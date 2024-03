Slovacchia: da oggi viene abolito l’Ufficio del procuratore speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi viene abolito l’Ufficio del procuratore speciale slovacco. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. L’abolizione dell’ufficio, preposto all’azione penale per reati quali la corruzione, rientra in una riforma del codice penale che il Parlamento ha approvato a inizio febbraio. La riforma è stata impugnata presso la Corte costituzionale da parte della presidente, Zuzana Caputova, e dell’opposizione. Il giudice costituzionale ha conseguentemente sospeso parte della riforma, ma non quella riguardante l’abolizione del procuratore speciale, che cessa quindi di esistere da oggi. I magistrati inquirenti impiegati finora nell'ufficio verranno riassegnati ai dipartimenti dell'Ufficio del procuratore generale. (Vap)