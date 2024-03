Giubileo: Rocca, lavoro senza sosta su accoglienza sanitaria, dialogo con governo e Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'accoglienza dei pellegrini in vista del Giubileo di Roma "siamo pronti e stiamo lavorando senza sosta. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria il modello è quello del Giubileo straordinario: c'è un tavolo costante con il governo e il commissario Gualtieri, ma le deleghe e i temi in capo alla Regione sono tutti rispettati. Sull'accoglienza sanitaria siamo tranquilli". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nel corso della conferenza stampa sul primo anno di amministrazione (Rer)