Ucraina: Shoigu, Usa preoccupati per risultati forze armate russe

- Gli Stati Uniti "sono estremamente preoccupati" per i risultati delle Forze armate russe nella zona dove si svolge l'operazione militare speciale. E' quanto ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, nel corso di una riunione della leadership militare russa. Gli Stati Uniti "sono estremamente preoccupati per il successo delle Forze armate russe. Sta diventando sempre più difficile per loro giustificare alla comunità occidentale la necessità di ulteriori finanziamenti e forniture di armi e munizioni alle forze armate dell'Ucraina", ha concluso Shoigu.(Rum)