Ue: Ferrante, governo chiaro su politica estera, Pd tentenna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia è pronta ad assumere un ruolo da protagonista sulla scena internazionale, a partire dagli appuntamenti del Consiglio Ue e del G7. La posizione del governo è chiara come lo è la linea della fermezza sui dossier più importanti, dagli sforzi per il cessate il fuoco in Medio Oriente al sostegno a Kiev, dagli accordi di pace e sviluppo con i Paesi africani alla condanna delle operazioni di voto in Russia", dichiara il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia. "Durante le sue comunicazioni in Aula, il presidente del Consiglio Meloni ha giustamente ribadito il no alle truppe in Ucraina, sottolineando al contempo il netto appoggio dell’Italia a un Paese vittima dell’aggressione russa. Sulla politica estera il governo e la maggioranza portano avanti i propri impegni in maniera coesa. È il Pd che tentenna, sia rispetto alla visione dell’Ue che all’invio di armi in Ucraina, dilaniato dalle correnti e appiattito sulle posizioni di Conte. Con il centrodestra al governo l’Italia può esercitare la leadership che le spetta in Europa e nel mondo", conclude. (Rin)