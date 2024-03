Sociale: Confesercenti Roma, no a tensostruttura per senza tetto a Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confesercenti "dice un netto no alla collocazione di una delle 4 tensostrutture per senza tetto nell’area di Termini. La zona è già depressa a causa del degrado e insicurezza, le attività commerciali e le residenze immobiliari sono già crollate come valore immobiliare. Le attività turistiche penalizzate, una scelta illogica da parte del Campidoglio". Marco Massaro commerciante e referente della rete d’impresa di Termini per Confesercenti commenta: "Quello dei senza fissa dimora, è un’ emergenza che c'è da anni. Consiliature diverse, non hanno saputo e voluto fare nulla di concreto per cominciare a risolvere il problema. Ci aspettavamo questa decisione. Pretendiamo di non essere più solo e soltanto noi, residenti ed imprese di Esquilino e Castro Pretorio, a pagare. Bisogna tutelare la vita e la dignità di questi individui ma nello stesso tempo e con la stessa incisività bisogna tutelare la dignità e il lavoro di migliaia di cittadini e di imprese che vivono in un quadrante di Roma strategico e biglietto da visita per il turismo". Confesercenti "chiederà alla prefettura un vertice con le associazioni di categoria del turismo e del commercio. È necessario ed urgente conoscere le strategie e collaborare insieme, non subirle passivamente". (Com)