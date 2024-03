Auto: Urso, abbiamo filiera indotto più performante in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “nel settore delle auto c’è un gap tra la produzione e l’immatricolazione pari al 30 per cento” e “c’è la filiera dell’indotto più performante d’Europa”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla seconda edizione dell’Advisory board investimenti esteri di Confindustria dal titolo “Investire nel futuro navigando l’incertezza” in corso al campus Luiss, a Roma. “Siamo consapevoli che l’Italia, in Europa, sia il Paese con le migliori condizioni per ricevere gli investimenti nel settore delle auto. L’Europa - ha concluso - pone delle barriere per tutelarsi dalla concorrenza sleale e allora” si investe “in Italia”. (Rin)