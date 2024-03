Ucraina: Borrell, in 2024 da Stati Ue 20 miliardi di euro in aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Ue hanno promesso un impegno bilaterale nel sostegno all'Ucraina per un minimo di 20 miliardi di euro nel 2024. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio di associazione Ue-Ucraina di Bruxelles. "Questa settimana è una settimana importante per l'Ucraina e per il nostro sostegno a Kiev. Lunedì, al Consiglio Affari esteri, abbiamo adottato il Fondo di assistenza per l'Ucraina all'interno del Fondo europeo per la pace (Epf), che aggiunge extra 5 miliardi di euro per forniture militari per l'Ucraina", ha detto. "Questo rende più prevedibile il nostro sostegno militare e porta l'assistenza generale dell'Ue e dei Paesi membri nel sostegno militare a 33 miliardi", ha aggiunto Borrell. "Sono contento di poter annunciare l'impegno dei Paesi membri a sostenere l'Ucraina bilateralmente. Ho già raccolto impegni per un minimo di 20 miliardi per quest'anno attraverso il Fondo europeo per la pace, che è un catalizzatore di accordi bilaterali tra i Paesi membri e l'Ucraina", ha concluso Borrell. (Beb)