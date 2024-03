Sardegna: bollette acqua salate per i sardi, dal 2019 aumenti del 25,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, il costo dell'acqua che scorre dai rubinetti delle case dei sardi è salito a livelli preoccupanti, diventando un peso per molte famiglie. Questo aumento dei prezzi è stato accompagnato dal problema delle perdite idriche, che contribuiscono a far lievitare le bollette nonostante gli aumenti dei costi per la distribuzione dell'acqua. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, le tariffe per il servizio idrico integrato nelle città capoluogo di provincia in Italia nel 2023 sono state analizzate in riferimento a una famiglia tipo composta da tre persone con un consumo annuo di 182 metri cubi. I numeri parlano chiaro: negli ultimi cinque anni, in Sardegna, le tariffe idriche sono aumentate del 25,6 per cento, arrivando a toccare quota 533 euro, con un costo aggiuntivo di 137 euro all'anno. Solo nell'ultimo anno, le bollette sono aumentate del 5,9 per cento. (segue) (Rsc)