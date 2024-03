Sardegna: bollette acqua salate per i sardi, dal 2019 aumenti del 25,6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo trend non è limitato alla Sardegna: più di due terzi dei capoluoghi di provincia italiani hanno registrato aumenti. Il più grande incremento, circa il 16, è stato registrato a Vibo Valentia, mentre ad Isernia il costo delle bollette è raddoppiato rispetto al 2019. Frosinone rimane in testa alla classifica delle province più costose, con una spesa media annua di 867 euro, mentre Milano e Cosenza sono i capoluoghi più economici, con 184 euro. Inoltre, c'è il problema delle perdite idriche, che si è aggravato nel corso degli anni. Nel 2019, la rete idrica sarda perdeva il 51,3 per cento dell'acqua trasportata, ma nel 2023 questa percentuale è salita al 56,4 per cento, con il record negativo del Sassarese, dove il tasso di perdita ha raggiunto il 62,9 per cento. Per alleviare il peso delle bollette, Cittadinanzattiva sottolinea che una famiglia di tre persone che ha accesso al bonus sociale idrico può risparmiare annualmente circa 104 euro, ovvero il 22 per cento o il 27 per cento in meno a seconda del consumo annuo di acqua. In Sardegna, il valore del bonus è di 114 euro. (Rsc)