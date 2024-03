Decreto Olimpiadi 2026: Stefani (Lega), rivendichiamo evento, stupiscono critiche 'Comitati del no'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il provvedimento di oggi è un ulteriore passo avanti verso le Olimpiadi di Milano-Cortina. Si aggiunge al lavoro svolto in questi anni da due presidenti della Lega, Luca Zaia e Attilio Fontana, impegnati da subito per far approvare la nostra candidatura", ha detto in Aula la senatrice della Lega Erika Stefani, intervenendo sul decreto Olimpiadi 2026. "È una grandissima occasione per i nostri territori e per tutta l'Italia, l'evento porterà alla realizzazione di opere infrastrutturali collegate all'evento, all'incremento dell'offerta turistica rivolta ai partecipanti e dei servizi per tutti i cittadini. Ci sarà un impatto sul Pil di circa 1 miliardo, numerosi i settori che ne beneficeranno. Stupiscono le solite critiche sollevate dai 'Comitati del no' alle opere. Per alcuni non dovremmo mai fare ferrovie, autostrade, ponti: la Lega sarà sempre convinta che abbiamo bisogno di costruire, ecco perché appoggiamo e rivendichiamo questo grande evento", ha concluso.(Rin)