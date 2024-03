Bari: Abbruzzetti (Ali Lazio), solidarietà a sindaco, suo impegno contro illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Esprimo la mia solidarietà al sindaco di Bari, Antonio Decaro, il quale da tempo porta avanti una battaglia personale contro l'illegalità. Lo dichiara in una nota il presidente di Ali Lazio, Luca G. A. Abbruzzetti. "Mi auguro che la decisione di istituire la commissione di accesso finalizzata a verificare una ipotesi di scioglimento del Comune di Bari non sia mossa da ragioni di interesse politico, vista la coincidenza con le imminenti elezioni europee", conclude.