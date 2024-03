I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: incidente mortale in via Pinciana, uomo investito mentre usciva da Villa Borghese - Investito mentre usciva da Villa Borghese. È accaduto ieri, alle 21:30 circa, in via Pinciana in prossimità del civico 33. Un'auto, una Bmw guidata da un 26enne romeno, ha centrato l'uomo mentre stava uscendo dalla villa romana. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Parioli. Il 26enne alla guida dell’auto è stato accompagnato presso il policlinico Umberto I per gli esami di rito. Gli agenti della Polizia Locale, sono tuttora impegnati per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare l’identità della vittima, in quanto trovata priva di documenti. (segue) (Rer)