I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: controlli nei quartieri Quadrano e Tuscolano, sei persone denunciate - Nel contesto di un'ampia attività di controllo straordinario volta alla prevenzione, alla repressione dell’illegalità e del degrado urbano nei quartieri Quadraro e Tuscolano, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno identificato 73 persone, sei delle quali denunciate a piede libero, ed eseguito verifiche su 28 veicoli. I Carabinieri hanno denunciato per possesso di sostanze stupefacenti, due cittadini di romani di 56 e 52 anni, sopresi alla guida di un’utilitaria in possesso di 7 dosi di cocaina. Nel quartiere Quadraro, sempre gli stessi Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica tre donne straniere, una cilena di 50 anni, un’argentina di 36 anni e una cittadina romena di 25 anni, sorprese subito dopo aver sottratto dagli scaffali di una farmacia alcuni prodotti cosmetici del valore di oltre 60. Durante un controllo alla circolazione stradale invece, i Carabinieri hanno denunciato un 48enne di Roma poiché fermato alla guida della propria autovettura sotto effetto di sostanza alcoliche. Un giovane, infine, è stato sanzionato in via amministrativa e segnalato alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. (segue) (Rer)