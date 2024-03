I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio: primo anno giunta regionale, 63 riunioni e 1.079 delibere di cui 25 proposte legge - Un anno di governo che ha visto la Regione Lazio impegnata dal 12 marzo del 2023 su più fronti: dall’abbattimento dei tempi delle liste d’attesa nella sanità, al rilancio economico, all’attenzione per le fragilità, alla ricostruzione di Amatrice, solo per fare alcuni esempi. La giunta Rocca si è riunita 63 volte: 52 nel 2023 e 11 nel 2024 (fino al 12 marzo), più di una volta a settimana, dando il via libera a 1.079 delibere – fra cui 25 proposte di legge, 23 regolamenti, 11 proposte di deliberazioni consiliari – oltre a 13 atti di indirizzo e a 8 memorie. "C'è una squadra che si è mossa in quest'anno con grande spirito di unità e collaborazione che sanno dialogare e fare sintesi. Simbolicamente, il sorriso che ho ricevuto ad Amatrice, in occasione della firma del protocollo sul super cantiere, mi ha fatto sentire ripagato di un anno di lavoro, un momento incoraggiante", ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la conferenza stampa in occasione del termine del primo anno di lavoro della giunta. (segue) (Rer)