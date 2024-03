I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: manager fa bonifico da 937mila euro poi chiama la polizia temendo la truffa - Ha prima fatto un bonifico da 937mila euro, poi ha temuto di essere stato truffato. Per questo, stanotte alle 3:30, ha chiamato la polizia denunciando questo sospetto. Si tratta di un 55enne italiano, manager di una importante società di produzione e distribuzione di serie televisive. L’uomo, che si trova in zona Casal Palocco, ha raccontato agli agenti che il giorno prima aveva ricevuto dall’azienda un messaggio Whatsapp dall’azienda di effettuare un bonifico da 937mil euro per l’acquisto di una azienda di produzione straniera. Ha poi ricevuto la telefonata da un avvocato che gli ha fornito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. Cosa che ha fatto alle 13:30 di ieri. Nel cuore della notte, però, si è insospettito e ha chiamato la polizia sostenendo di essere stato truffato. Al momento gli agenti stanno indagando su quanto accaduto. (Rer)