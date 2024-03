Casa: Rocca, riforma Ater entro l'estate arriverà in Consiglio Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle Ater, che gestiscono gli alloggi popolari nel Lazio, arriverà entro l'estate in Consiglio regionale del Lazio. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nel corso della conferenza stampa sul primo anno di giunta. Per la riforma delle Ater "siamo in una fase abbastanza di confronto: c'è un lavoro con l'assessore all'Urbanistica Ciacciarelli - ha sottolineato Rocca -. Ci sarà una rivoluzione perché l'Ater vive di paradossi: noi paghiamo centinaia di milioni di euro, come le seconde case, perché una volta pagate le imposte e la Tari sulle case occupate ci dobbiamo fare carico di una serie di spese che incombono. Quindi andremo a ridefinire con il Comune di Roma e anche con gli inquilini queste spese. Entro la fine di maggio o giugno questa legge approderà in Consiglio regionale", ha concluso Rocca.(Rer)