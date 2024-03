Spagna: ok a libertà provvisoria Dani Alves su cauzione 1 milione euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calciatore brasiliano, Dani Alves, condannato a quattro anni e mezzo di carcere per presunta violenza sessuale su una giovane potrà essere rilasciato provvisoriamente se pagherà una cauzione di un milione di euro. Come riferisce il quotidiano "El Pais", il Tribunale di Barcellona ha appena notificato la decisione con cui accoglie parzialmente la richiesta della difesa di Alves di rilasciarlo in attesa della sentenza definitiva. Il Tribunale impone diverse condizioni e misure cautelari tra le quali il ritiro dei due passaporti spagnolo e brasiliano e un ordine restrittivo di comunicazione con la presunta vittima. Il giocatore dovrà inoltre comparire settimanalmente davanti al Tribunale di Barcellona. La decisione contiene il parere contrario di uno dei tre magistrati, favorevole al mantenimento della custodia cautelare di Alves.(Spm)