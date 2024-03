Nowruz: oggi si celebra il primo giorno del nuovo anno persiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi il nuovo anno del calendario persiano, celebrato in diverse zone del Medio Oriente e dell'Asia con il nome Nowruz, letteralmente: nuovo giorno, o altre varianti fonetiche (ad esempio Newroz in curdo). La festività cade in concomitanza con l'equinozio di primavera e ha una forte valenza simbolica legata alla rinascita e al ciclo della natura. Si tratta di una tradizione molto antica, legata alla religione zoroastriana e tuttora diffusa in particolare in Iran, Afghanistan, Kurdistan, ma anche in altri paesi come Azerbaigian, Albania, Bosnia, Georgia, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan e Pakistan. Nowruz viene festeggiato ogni anno da circa 300 milioni di persone in tutto il mondo. (segue) (Res)