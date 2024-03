Nowruz: oggi si celebra il primo giorno del nuovo anno persiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I preparativi per la festa cominciano circa dieci giorni prima con una profonda pulizia della casa (Khane takoni, in persiano), simbolo di purificazione e rinnovamento. È usanza comune anche comprare e indossare abiti completamente nuovi in questo periodo. In Iran, dove da oggi inizia il 1403 del calendario persiano, si celebra inoltre l’ultimo mercoledì dell’anno (Chaharshanbe Suri) accendendo in strada piccoli falò su cui è tradizione saltare recitando la formula: "Zardi-ye man az to, sorkhi-ye to az man", letteralmente "il mio giallo a te, il tuo rosso a me". L’invocazione si rivolge al fuoco, a cui si cede il proprio “giallo”, che rappresenta la debolezza, e a cui si chiede in cambio il “rosso”, ovvero la forza. Questo rituale deriva dalle antiche credenze dualistiche zoroastriane e simboleggia la sconfitta delle tenebre attraverso la luce. (segue) (Res)