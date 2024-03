Nowruz: oggi si celebra il primo giorno del nuovo anno persiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra tradizione irrinunciabile è l’allestimento di una tavola che contiene sette elementi allegorici il cui nome comincia con l’equivalente della lettera “S” in persiano e per questo chiamata Haft sin (sette esse). Non possono mancare Sabzeh (germogli di grano o di lenticchie) simbolo della rinascita; Sib (mela) che rappresenta bellezza e salute; Sir (aglio) che evoca il potere della medicina, Serkeh (aceto), a cui è associata la pazienza, Somaq (somacco, tipica spezia dal colore rosso) simbolo dell’alba, Senjed (olive selvatiche) che rappresentano l’amore, Samanu (dolce simile a un budino), che evoca l’abbondanza. Spesso nella tavola di Haft sin compaiono anche monete (Sekkeh), fiori come il Sombul, pesciolini rossi, specchi e altri elementi. Infine, è sempre presente un libro: talvolta il Corano o il canzoniere di celebri poeti persiani come Hafez. (segue) (Res)