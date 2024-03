Diritti: Converti (Pd), migliorato iter per cittadinanza, ora moltiplicare iniziative su territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedure più veloci, aumento delle pratiche di richiesta di cittadinanza e dei giuramenti, comunicazione più efficace. Sono soddisfatta per questi primi risultati raggiunti a due anni dalla mozione sulla cittadinanza che mi vede prima firmataria insieme alla consigliera Cicculli, perché Roma sta facendo un grande percorso per l'inclusione ed ora nostro compito è riuscire a moltiplicare le iniziative sui territori, coinvolgendo i municipi e anche le scuole. Questo il commento della consigliera Nella Converti del Pd, presidente della Commissione capitolina Politiche Sociali che oggi, in seduta congiunta con la Commissione Pari Opportunità, alla presenza dei consiglieri e dell'assessore Catarci, ha potuto fare un bilancio sui risultati raggiunti grazie alla mozione sulla cittadinanza approvata nel 2022 dall'Assemblea Capitolina e una riflessione sulle azioni da mettere in campo per proseguire nel percorso iniziato due anni fa. (segue) (Com)