Diritti: Converti (Pd), migliorato iter per cittadinanza, ora moltiplicare iniziative su territori (2)

- "Prima del covid non si rispettavano i tempi per concludere l'iter amministrativo per ottenere la cittadinanza col giuramento. Con la pandemia la situazione è peggiorata ed ora stiamo recuperando le mancanze degli anni precedenti grazie al grande lavoro dell'assessorato e degli uffici che hanno tradotto operativamente lo spirito della mozione. Non solo negli ultimi due anni possiamo registrare un trend in aumento delle richieste di cittadinanza, ma questa amministrazione è riuscita a smaltire l'accumulo di domande del periodo pandemico, circa 2400 richieste ferme, e questo anche grazie all'introduzione dei giuramenti collettivi, attivi in poche città italiane. L'amministrazione capitolina ha compiuto un grande sforzo per accorciare i tempi del procedimento e per migliorare l'informazione rivolta ai neomaggiorenni che possono fare richiesta di cittadinanza e questo anticipando il compimento della maggiore età per accrescere la consapevolezza sull'importanza dell'iter amministrativo che li porterà ad essere cittadini", aggiunge Converti. (segue) (Com)