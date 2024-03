Diritti: Converti (Pd), migliorato iter per cittadinanza, ora moltiplicare iniziative su territori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una, questa, delle tante storie di famiglie che non riescono a vedersi riconosciuti pieni diritti pur essendo parte vitale della nostra comunità, una stortura che ci deve ricordare quanto la legge attualmente in vigore non risponda più alle esigenze dei nostri tempi. Per questo, Roma continuerà a fare la sua parte per rimuovere ogni ostacolo all'accesso alla cittadinanza, migliorando ancora di più i processi e continuando a dare un messaggio forte al Parlamento, affinché chi nasce in Italia, frequentando le nostre scuole, non debba aspettare i 18 anni per essere "riconosciuto" italiano", conclude la consigliera. (Com)