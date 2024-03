Lazio: Cangemi (Lega), con Rocca un anno di azioni concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un anno di governa "c'è stata una riorganizzazione radicale della sanità, un dialogo rinnovato con i territori, tavoli e accordi istituzionali in continuo sviluppo, una rinnovata attenzione alla gestione dei parchi e al tema ambientale, insomma un primo anno di governo più che positivo quello presentato oggi in Giunta dal governatore Rocca". Lo dichiara il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Giuseppe Cangemi, a seguito della partecipazione di oggi alla conferenza stampa sul primo anno di mandato del presidente Francesco Rocca. "I risultati erano già evidenti e nel corso di questi mesi li abbiamo toccati con mano - aggiunge - con tutte le azioni concrete messe in campo dal nostro presidente, sempre in netta discontinuità con il passato e con quanto abbiamo ereditato di cattiva gestione dalla precedente amministrazione. Per questo non posso che esprimere la mia più profonda soddisfazione per i risultati raggiunti e ribadire che il mio impegno per i prossimi anni camminerà a sostegno di questo virtuoso cambiamento pro territorio". (Rer)