Imprese: Gola (Open Fiber), la nostra è una storia di successo

- Open Fiber ha "una storia di successo": fondata nel 2016, l'azienda è riuscita in pochi anni a diventare "una nuova compagnia" che oggi impiega più di 1.700 dipendenti e che "in questi sette anni è riuscita a connettere più di 14 milioni di abitazioni". In questo modo, Open Fiber è diventata "rapidamente il più grande operatore di fibra ottica non incumbent in Europa". È quanto dichiarato da Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, nel discorso che ha tenuto alla Conferenza Ftth 2024, dove l'azienda ha ricevuto l'Ftth Council Europe Operator Award 2024, premio europeo assegnato a chi si è distinto per il contributo allo sviluppo di infrastrutture in fibra ottica Ftth (Fiber to the home) in Europa. Come affermato da Gola, lo "straordinario risultato" di Open Fiber nel continente è stato reso possibile da "un mix di investimenti pubblici e privati, con la chiara missione di ridurre il divario digitale e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi digitali dell'Ue per il decennio". L'Ad ha proseguito: "Siamo soddisfatti dai risultati, ma allo stesso tempo siamo obbligati a guardare avanti". Al fine di ottenere "un adeguato ritorno sugli investimenti, è necessario un elevato livello di take up", che è "ancora molto basso in diversi Paesi dell'Ue, sfortunatamente anche in Italia". (segue) (Geb)