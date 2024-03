Imprese: Gola (Open Fiber), la nostra è una storia di successo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Gola, "l'introduzione di un nuovo obiettivo europeo di switch off del rame per il 2030", recentemente proposto dalla Commissione europea, contribuirà ad alimentare "nuovi investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi digitali del decennio e a produrre un impatto ambientale positivo (grazie a un più basso consumo di energia e a costi di manutenzione ridotti)". L'Ad di Open Fiber si è detto convinto che l'Ftth Council stia giocando "molto bene il suo ruolo nell'aumentare la consapevolezza del ruolo critico delle reti in fibra per le transizione verde e digitale". Per Gola, "il prossimo obiettivo per noi tutti è chiarire che l'Europa necessità di dismettere le vecchie reti in rame per trarre pieno vantaggio dalla fibra". Gola ha concluso ringraziando l'Ftth Council Europe per il premio assegnato a Open Fiber, sottolineando l'impegno dell'azienda per una nuova Europa "libera dal rame". (Geb)