Medio Oriente: Rosato (Azione-Per), non possiamo tollerare diritto al terrorismo che Iran sostiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Medio Oriente non c'è solo il terrorismo, ma anche chi lo alimenta. Uno Stato, l'Iran, che lavora per la destabilizzazione, lo vediamo nel mar Rosso e nello Yemen, dove i terroristi yemeniti stanno agendo con attacchi di grande portata e di grande pericolosità. Non possiamo tollerare il diritto al terrorismo che lì si sta celebrando". Lo ha detto il vicesegretario di Azione e capogruppo in commissione Esteri alla Camera di Azione-Per, Ettore Rosato, intervenendo in Aula alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. (Rin)