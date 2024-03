Economia: De Luise, Confesercenti e Anasf attori fondamentali per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anasf e Confesecenti “sono due attori fondamentali per il rilancio della nostra economia, perché sono due attori che devono essere accanto alle imprese e alle famiglie in un momento particolare dell'economia, per muoversi al meglio con i loro risparmi”. Lo ha detto la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, a margine del convegno ConsulenTia 2024, all'Auditorium Parco della Musica a Roma. “Il terzo attore è il nostro governo, perché dobbiamo lavorare tutti insieme per risollevarci da un momento in cui l'economia sappiamo tutti essere in sofferenza”, ha aggiunto. (Rin)