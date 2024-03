India: Modi in visita di Stato in Bhutan domani e dopodomani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà in visita di Stato in Bhutan domani e dopodomani (21-22 marzo). Il premier sarà ricevuto dal re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e avrà un colloquio con l’omologo Tshering Tobgay. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano, sottolineando che la visita prosegue la tradizione dei regolari scambi ad alto livello tra i due Paesi e conferma l’attenzione di Nuova Delhi per il vicinato. “L’India e il Bhutan condividono una partnership unica e duratura, radicata nella fiducia, nella comprensione e nella buona volontà reciproche. La nostra eredità spirituale condivisa e i legami cordiali tra persone aggiungono profondità e vitalità alle nostre relazioni eccezionali. La visita offrirà a entrambe le parti l’opportunità di scambiare opinioni su questioni di interesse bilaterale e regionale e di deliberare su come espandere e intensificare la nostra partnership esemplare a beneficio dei nostri popoli”, si legge nella nota. (segue) (Inn)