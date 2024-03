India: Modi in visita di Stato in Bhutan domani e dopodomani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi ricambierà dopo pochissimi giorni la visita ufficiale di Tshering Tobgay in India ((14-18 marzo), con tappe a Nuova Delhi e Mumbai. Nella capitale il premier bhutanese è stato ricevuto, oltre che da Modi, dalla presidente della Repubblica, Droupadi Murmu. Al termine dei colloqui è stato emesso un comunicato congiunto in cui è stata ribadita la determinazione a rafforzare ulteriormente i legami bilaterali. Modi ha assicurato che l’India resta impegnata a sostenere il Bhutan nel suo sviluppo mentre Tshering Tobgay ha ringraziato il governo e il popolo indiano per il sostegno economico. I due primi ministri hanno espresso soddisfazione per i progressi del partenariato energetico, pilastro delle relazioni, in particolare per il prossimo completamento della centrale idroelettrica Punatshangchhu-II, e hanno concordato di espandere il partenariato alle fonti rinnovabili non idroelettriche, come il solare e l’eolico, nonché all’idrogeno, alla mobilità elettrica e all’efficientamento. (segue) (Inn)