India: Modi in visita di Stato in Bhutan domani e dopodomani (3)

- Tra gli altri ambiti di interesse sono stati citati quelli della tecnologia spaziale e della connettività ferroviaria e stradale. È stata espressa soddisfazione anche per i progressi nell’apertura di ulteriori punti per l’immigrazione e per le rotte commerciali. È stata rivolta l’attenzione anche al rafforzamento della collaborazione in settori nuovi ed emergenti come la tecnologia digitale, le start-up e le discipline tecnico-scientifiche, così come allo sviluppo delle infrastrutture sportive in Bhutan. Modi è stato invitato a visitare il Bhutan quanto prima, invito che è stato accettato. Tshering Tobgay, con una delegazione al seguito, si è poi recato a Mumbai, nello Stato del Maharashtra, per incontrare il governatore statale, Ramesh Bais, e degli imprenditori. (Inn)