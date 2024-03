Usa-Cina: Washington potrebbe sanzionare la rete di approvvigionamento di chip di Huawei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno Huawei ha sorpreso gli esperti internazionali del settore dell'elettronica presentando lo smartphone di alta gamma Mate 60 Pro, contenente un processore ad alte prestazioni apparentemente realizzato in Cina. Secondo un'analisi dettagliata effettuata lo scorso novembre dal quotidiano "Nikkei" e dalla società di ricerca Fomalhaut Techno Solutions, Huawei fa sempre più affidamento su aziende cinesi per l’acquisizione di componenti per i suoi smartphone, inclusi i modelli di alta gamma. Dall’analisi è emerso che i componenti di fabbricazione cinese costituiscono il 47 per cento dell’apparecchio in termini di valore, un aumento del 18 per cento rispetto a un modello dello stesso costruttore analizzato tre anni fa. (segue) (Was)