Sicurezza: presentato Rapporto 2024 di Thales sulle minacce informatiche

- E' stato pubblicato oggi il Rapporto annuale sulle minacce informatiche (2024 Thales Data Threat Report) condotto su circa 3000 professionisti IT provenienti da organizzazioni pubbliche e private di 18 diversi paesi, tra cui l’Italia. Lo riferisce un comunicato stampa di Thales. Il rapporto rileva che il 93 per cento degli esperti IT ritiene che le minacce alla sicurezza stiano aumentando, rispetto al 47 per cento dello scorso anno. Il numero di aziende che hanno subito attacchi ransomware è aumentato di oltre il 27 per cento nell'ultimo anno. Nonostante questa crescente minaccia, meno della metà di esse ha adottato un sistema di protezione dal ransomware e l'8 per cento di esse paga le richieste di riscatto. Il malware è la minaccia in più rapida crescita, il 41 per cento delle aziende ha subito un attacco malware nell'ultimo anno, seguito da phishing e ransomware. I dati sul cloud, tra cui le applicazioni SaaS, e la gestione dell'infrastruttura cloud, rimangono gli obiettivi principali di tali attacchi. (segue) (Com)