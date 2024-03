Sicurezza: presentato Rapporto 2024 di Thales sulle minacce informatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il report mostra che per il secondo anno consecutivo, l'errore umano rimane la principale causa di violazione dei dati: il 31 per cento delle aziende lo individua come la causa principale. Questi sono solo alcuni dei risultati che emergono dal Thales Data Threat Report 2024, condotto dalla società di ricerca 451 Research. In un contesto in cui le minacce informatiche sono in continua evoluzione il report evidenzia le strategie adottate dalle aziende per mettere in sicurezza in loro dati. La ricerca rileva che oltre il 40 per cento delle aziende non ha superato un audit di conformità negli ultimi dodici mesi, il rapporto evidenzia una correlazione molto chiara tra conformità e sicurezza dei dati. Tra coloro che non avevano superato un audit di conformità negli ultimi dodici mesi, il 31 per cento ha subito una violazione, rispetto al 3 per cento delle aziende che ha superato gli audit di conformità. (segue) (Com)