Sicurezza: presentato Rapporto 2024 di Thales sulle minacce informatiche (3)

- I cambiamenti normativi e la continua evoluzione delle minacce informatiche non consentono ai professionisti IT di conoscere a fondo in che modo i propri dati sono a rischio.Solo un terzo (33 per cento) delle aziende è in grado di classificare completamente tutti i propri dati, il 16 per cento afferma di classificarne pochissimi o nessuno. La complessità operativa rimane un ostacolo, seppure il 53 per cento (rispetto al 62 per cento dello scorso anno) segnala di utilizzare cinque o più sistemi di gestione, il numero medio è diminuito solo leggermente (da 5,6 a 5,4). La realtà del multicloud e le mutevoli normative sulla privacy dei dati stanno a significare che la sovranità dei dati è una priorità assoluta per le aziende, il 28 per cento identifica la gestione obbligatoria delle chiavi esterne come il modo principale per raggiungere la sovranità. Il 39 per cento afferma che la residenza dei dati non sarebbe più un problema a condizione che venissero implementate la crittografia esterna, la gestione delle chiavi e la separazione dei compiti. (segue) (Com)