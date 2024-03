Sicurezza: presentato Rapporto 2024 di Thales sulle minacce informatiche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando al futuro, il report evidenzia quali tecnologie emergenti sono in cima ai pensieri dei professionisti IT: il 57 per cento identifica l'intelligenza artificiale come un'enorme fonte di preoccupazione. Seguono a ruota l'IoT (55 per cento) e la crittografia post-quantistica (45 per cento). Detto questo, le aziende stanno anche esaminando le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti, oltre un quinto (22 per cento) prevede di integrare l'IA generativa nei propri prodotti e servizi di sicurezza nei prossimi 12 mesi e un terzo (33 per cento) prevede di sperimentare l'integrazione della tecnologia. (segue) (Com)