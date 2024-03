Sicurezza: presentato Rapporto 2024 di Thales sulle minacce informatiche (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 47 per cento degli intervistati in Italia ha ammesso che la propria organizzazione non ha superato un audit di conformità negli ultimi 12 mesi contro il 43 per cento a livello globale. Lo storage sul cloud rimane sempre il principale obiettivo. In particolare il 18 per cento in Italia denuncia di aver subito negli ultimi 12 mesi una violazione dei dati e applicazioni che risiedono in cloud, contro il 14 per cento a livello globale. Con l'aumento delle nuove minacce emergenti è fondamentale la transizione da difese reattive a difese proattive. Bisogna consentire agli operatori, agli sviluppatori e tutti gli utenti di adottare nuove tecnologie in modo sicuro proteggendo dati anche delle aree emergenti come la GenAI, Cloud, IoT/5G e Quantum computing", ha aggiunto Sironi. (Com)