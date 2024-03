Taiwan: ministero Difesa ha rilevato 15 aerei e 10 navi da guerra nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato 15 aerei militari e dieci navi da guerra nello Stretto di Taiwan fino alle 6 di oggi (le 23 di ieri in Italia). Lo riferisce il ministero della Difesa taiwanese su X, precisando che nessun aereo ha oltrepassato la linea mediana dello Stretto, il confine non ufficiale tra Taiwan e la Cina. Sei aerei si sono invece introdotti nell'angolo sud-occidentale della Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz). Dall'inizio di marzo, la Cina ha inviato nello Stretto 209 aerei e 133 navi, con l'obiettivo di riaffermare il suo controllo sull'isola autogovernata. Come ribadito più volte dalla diplomazia cinese e dallo stesso presidente Xi Jinping, il dossier rappresenta una "linea rossa da non oltrepassare" nella diplomazia internazionale, dove Taiwan fatica a imporsi proprio a causa delle pressioni di Pechino. Attualmente, la sovranità dell'isola è riconosciuta da una minoranza di 12 Stati (Città del Vaticano, Isole Marshall, Palau, Eswatini, Tuvalu, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine). (segue) (Res)