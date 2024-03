Taiwan: ministero Difesa ha rilevato 15 aerei e 10 navi da guerra nello Stretto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra le due sponde dello Stretto hanno inoltre registrato nuovi massimi il 14 febbraio scorso, a seguito della morte di due pescatori cinesi in fuga dalla Guardia costiera taiwanese al largo delle Isole Kinmen. A seguito dell'incidente, la Guardia costiera cinese ha organizzato regolari pattugliamenti attorno all'arcipelago, considerati da Taiwan un tentativo di "normalizzare" le attività militari dell'esercito. A complicare le relazioni tra le due sponde dello Stretto sono anche gli Stati Uniti, che forniscono assistenza militare a Taiwan pur non riconoscendone la statualità. Nel tentativo di contenere le ambizioni della Cina nell'Indo-Pacifico e impedire un'alterazione unilaterale dello status quo nello Stretto, il 21 febbraio il Pentagono ha approvato una potenziale vendita a Taiwan di sistemi avanzati per l'elaborazione dei dati tattici dal valore complessivo di 75 milioni di dollari. (segue) (Res)