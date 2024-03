Piemonte 2024: lo strappo di Conte fa riemergere le ruggini tra Appendino e Lo Russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lo strappo di Conte che ha decretato il tramonto dell'alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle ha fatto riemergere tutte le ruggini tra l'ex sindaca Chiara Appendino e l'attuale primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo. Da più parti si dice che proprio questa ostilità mai sopita sia la ragione principale della rottura in Piemonte. "La sanità è allo sbando dopo anni di privatizzazioni da destra e sinistra e non si può essere ambigui: la sanità o è pubblica e garantita a tutti, oppure diventa un bene di lusso - scrive Appendino su Facebook -. Torino ha bisogno di un nuovo ospedale ma progettare di costruirlo consumando suolo in uno dei polmoni verdi della città, avendo luoghi ben più adatti disponibili, è una follia. Perché la difesa dell'ambiente va praticata nei fatti, non a parole. Abbiamo richiesto al Pd garanzie concrete di cambiamento ma non le abbiamo ottenute. Negli ultimi giorni, poi, il Pd ha forzato sulla scelta di una sua candidata alla presidenza, di fatto interrompendo il dialogo in corso. Bene, noi siamo orgogliosamente diversi. Noi siamo l'alternativa", continua Appendino.