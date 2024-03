Piemonte 2024: lo strappo di Conte fa riemergere le ruggini tra Appendino e Lo Russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha affermato: "Credo che i piemontesi che vivono non a Torino, cioè, la maggior parte, facciano fatica a capire le reali motivazioni di una rottura come quelli che si stanno utilizzando per giustificarla. Il M5s di oggi non è quello del 2016, ha subito una profonda trasformazione. In questa cornice si è sviluppata l'opportunità, laddove possibile, di costruire coalizioni. Per quanto riguarda il piano locale prendo atto delle parole del presidente Conte che attribuisce alla nostra amministrazione una discontinuità rispetto alle azioni del M5s. Io non mi sono candidato in continuità con la precedente amministrazione, quindi è un'analisi per certi versi coerente. Trovo però un po' difficile da comprendere come questioni estremamente specifiche che riguardano solo Torino possano essere estese a ragionamenti di coalizione sull'intero territorio del Piemonte", ha continuato Lo Russo. Nel frattempo, entrambe le forze politiche si stanno muovendo per organizzare le liste e i programmi in vista dell'appuntamento di giugno. (Rpi)