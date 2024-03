Russia: ministero Esteri, con commenti su voto Stoltenberg tenta interferire in affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, "abbia dichiarato che le elezioni presidenziali russe non sono state libere o eque rappresenta un tentativo interferire negli affari interni della Russia". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di una conferenza stampa. "Consideriamo come un tentativo di grave interferenza negli affari interni del nostro Paese il commento del Segretario generale della Nato, secondo cui presumibilmente le elezioni in Russia, come ha detto, non erano libere ed eque", ha detto Zakharova. (Rum)