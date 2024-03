Bari: Vaccari (Pd), da Piantedosi uso spregiudicato del potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'uso spregiudicato del potere politico fanno di Piantedosi uno dei peggiori ministri dell'Interno degli ultimi decenni. Non ha alcun senso avviare una procedura di verifica di presunte infiltrazioni mafiose nel comune di Bari. Un attacco al consiglio e a tutta l'amministrazione e sfacciatamente personale al sindaco Decaro, al consiglio e che in questi anni con le sue scelte e i suoi comportamenti è stato un baluardo delle istituzioni contro la criminalità organizzata e le cosche mafiose. A lui esprimo massima solidarietà che porterò di persona venerdì in occasione di un mio impegno in Puglia". Lo afferma il deputato del Partito democratico, Stefano Vaccari, segretario di presidenza della Camera. (Rin)