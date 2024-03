Ucraina: Borrell accoglie Shmyhal per Consiglio associazione, focus su sostegno e progressi verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha accolto a Bruxelles il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. "Sono lieto di dare il benvenuto al primo ministro Denys Shmyhal per il nono Consiglio di associazione Ue-Ucraina. Ci incontriamo nel giorno in cui ho presentato al Consiglio una proposta dell'Alto rappresentante per utilizzare i rendimenti dei capitali russi congelati a sostegno dell'Ucraina", si legge in un messaggio pubblicato su X da Borrell. "Parleremo del pieno sostegno dell'Ue all'Ucraina contro la guerra di aggressione russa attraverso il Fondo di assistenza all'Ucraina recentemente adottato. Inoltre, esamineremo i costanti progressi dell'Ucraina nel suo percorso in direzione dell'Ue", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)