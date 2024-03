Russia: Parlamento approva esonero da responsabilità penale per militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo) ha approvato all'unanimità un pacchetto di leggi che permette l'esonero dalla responsabilità penale dei militari. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". In particolare, le modifiche al Codice penale russo stabiliscono la possibilità di estinzione del reato e degli effetti penali contro i coscritti o coloro che hanno firmato un contratto con le Forze armate della Federazione Russa durante la mobilitazione, la legge marziale o in tempo di guerra. La legge non si applica alle persone che hanno precedenti penali per aver commesso una serie di crimini relativi a violenza sessuale contro minori, nonché crimini che rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica, i fondamenti dell'ordine costituzionale e della sicurezza dello Stato, oltre a crimini terroristici, estremisti o sabotaggi. Per ottenere l'esonero dai crimini i coscritti dovranno ottenere un riconoscimento dello Stato ricevuto durante il servizio militare, oppure concludere il servizio militare per motivi di salute o raggiungendo il limite di età. Lo stesso vale per i militari che concludono il servizio con la fine del periodo di mobilitazione, la cessazione della legge marziale o la fine di un conflitto militare. (Rum)