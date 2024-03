Torino: Intesa-Sanpaolo porta in scena lo spettacolo 'Un indovino mi disse'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa-Sanpaolo organizza martedì 26 marzo al grattacielo di Torino alle ore 20.30 il reading-spettacolo musicale 'Un indovino mi disse' di Tiziano Terzani, realizzato in collaborazione con Longanesi per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency. In scena l’attore Peppe Servillo è accompagnato dal musicista e cantante Natalio Luis Mangalavite, con un intervento di Angela Terzani Staude. La drammaturgia è realizzata con Lorenzo Pavolini che firma la regia. Lo spettacolo a ingresso gratuito è ispirato all’omonimo libro in uscita in una nuova edizione illustrata il 19 marzo per Longanesi a vent’anni dalla scomparsa di Tiziano Terzani. (Rpi)