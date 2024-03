Ue: Eurostat, a gennaio produzione costruzioni in aumento in eurozona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Ungheria (+10,2 per cento), Germania (+2,7 per cento) e Svezia (+2,4 per cento), mentre la Spagna ha mostrato un aumento dell'1,6 per cento e la Francia dello 0,3 per cento. Nell'area dell'euro rispetto a gennaio 2023, la produzione nelle costruzioni è diminuita del 2,4 per cento per la costruzione di edifici ed è aumentata del 2,8 per cento per l'ingegneria civile e dello 0,9 per cento per le attività di costruzione specializzate. In Ue, invece, è diminuita del 2,9 per cento per la costruzione di edifici e aumentata dell'1,8 per cento per l'ingegneria civile e dello 0,7 per cento per le attività di costruzione specializzate. (segue) (Beb)