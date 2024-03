Ue: Eurostat, a gennaio produzione costruzioni in aumento in eurozona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori aumenti annuali sono stati registrati in Ungheria (+17,1 per cento), Spagna (+15,1 per cento) e Portogallo (+3,9 per cento). Le diminuzioni maggiori sono state osservate nei Paesi Bassi (-15,7 per cento), in Romania (-14,7 per cento) e in Slovacchia (-12,8 per cento). Calo sostanzioso anche per la Germania (-6,5 per cento), mentre la Francia è rimasta stabile. (Beb)